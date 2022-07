 Wirtschaft: Bio My Veggie Salatmayonnaise zurückgerufen - Gefahr von Glasstücken

Bio My Veggie Salatmayonnaise zurückgerufen - Gefahr von Glasstücken

Der Hersteller Jütro hat seine Bio My Veggie Salatmayonnaise teilweise zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Gläsern Glasstücke enthalten sein könnten, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Betroffen sei ausschließlich Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 14.11.2022 im 250-ml-Glas. Die Mayonnaise wurde bundesweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten.