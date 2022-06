 Wirtschaft: Brief an Draghi: Lufthansa-Chef macht Druck wegen Ita-Verkauf

Brief an Draghi: Lufthansa-Chef macht Druck wegen Ita-Verkauf

Die Lufthansa drängt auf eine baldige Entscheidung Roms zum Verkauf der Fluggesellschaft Ita Airways. Zusammen mit der Reederei MSC will der deutsche Konzern den Nachfolger von Alitalia übernehmen, der derzeit noch in Staatsbesitz ist. Bis Ende Juni wollte das Finanzministerium in Rom eigentlich über den Verkauf entscheiden; neben Lufthansa/MSC ist auch noch der Finanzinvestor Certares mit Air France-KLM und der US-Airline Delta im Rennen.