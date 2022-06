 Wirtschaft: Britische Wirtschaft schrumpft erneut

Die britische Wirtschaft ist im April erneut geschrumpft. Nach einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Vormonat um 0,1 Prozent ging das BIP im April um 0,3 Prozent zurück, wie das Statistikamt ONS am Montag in London mitteilte. Analysten hatten dagegen im Schnitt mit einem leichten Anstieg der Wirtschaftsleistung gerechnet. Im Dreimonatsabschnitt bis inklusive April stieg das BIP dagegen um 0,2 Prozent.

LONDON Die jüngste Abschwächung fiel breit aus. Sowohl die Dienstleister als auch die Industrie und der Bausektor verzeichneten Rückgänge. Es sei das erste Mal seit Januar 2021 gewesen, dass all diese drei Hauptkomponenten des BIP rückläufig gewesen seien, erklärte das ONS. Am deutlichsten verringerte sich die Industrieproduktion, was laut Statistikamt an kräftigen Preisanstiegen und anhaltenden Problemen in den Lieferketten lag. Im Dienstleistungssektor belastete die rückläufige Nachverfolgungs- und Testaktivität des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS - eine Folge der entspannteren Corona-Lage.