 Wirtschaft: Britische Wirtschaft wächst wieder

Die britische Wirtschaft ist im Juli nach einem deutlichen Rückschlag im Vormonat wieder gewachsen. Gegenüber Juni stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Montag in London mitteilte. Im Juni war das BIP auf Monatssicht um 0,6 Prozent geschrumpft. In den drei Monaten bis Juli stagnierte die britische Wirtschaft.

LONDON Getragen wurde das Wachstum im Juli vor allem durch den Dienstleistungssektor, der um 0,4 Prozent zum Vormonat wuchs. Die Industrie schränkte ihre Produktion hingegen um 0,3 Prozent ein und belastete damit das Gesamtwachstum. Am Bau fiel die Aktivität ebenfalls schwächer aus. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

