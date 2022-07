 Wirtschaft: Bund übernimmt ab 1. August Rostocker Werftgelände für Marine

Der Bund übernimmt ab 1. August als neuer Eigentümer den ehemaligen Rostocker Standort der MV-Werften für die Marine. Es solle dann unmittelbar mit Aufräumarbeiten begonnen werden, sagte der Insolvenzverwalter der Werften-Gruppe, Christoph Morgen, am Freitag nach einer Mitarbeiterversammlung auf der Werft in Rostock-Warnemünde. Ziel sei es, sehr schnell die ersten Schiffe der Marine in Rostock instandzusetzen.

ROSTOCK Zum 1. August würden die 25 noch vor Ort angestellten Mitarbeiter zuzüglich Auszubildender von der Marine übernommen, sagte Morgen. Es sollten zudem sehr schnell wieder rund 500 Mitarbeiter am Standort in Arbeit kommen. Nach Aussage von Stefan Schad von der IG Metall Küste werde es ein entsprechendes Bewerbungsverfahren geben. Morgen zeigte sich optimistisch, dass viele ehemalige Mitarbeiter von MV-Werften bei der Marine unterkommen werden. 500 Mitarbeiter müsse man erst einmal finden. "Ich glaube, es wird hier andersherum auch so sein, dass sich die Bundesmarine beeilen wird, das Know-how zu sichern." Das Bundesverteidigungsministerium hatte am Donnerstag die Unterzeichnung des Kaufvertrags für die Werft bestätigt. Das Marinearsenal soll künftig Schiffe der Deutschen Marine in Rostock warten und reparieren. Mit Rostock hat nach der Insolvenz der MV-Werften-Gruppe Anfang des Jahres nun der dritte und letzte Standort im Nordosten einen neuen Eigentümer.

