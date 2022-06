 Wirtschaft: Bund will Flüchtlinge zukünftig schneller in Arbeitsmarkt integrieren

Bund will Flüchtlinge zukünftig schneller in Arbeitsmarkt integrieren

Die Bundesregierung will die Anerkennung beruflicher Kompetenzen von Flüchtlingen in Deutschland beschleunigen. Das machten Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) am Freitag nach einem Gespräch mit ukrainischen Geflüchteten in der Berliner Charité deutlich. "Wir wissen, dass Perspektive, vor allen Dingen Integrationsperspektive, kein Sprint ist, sondern ein Marathonlauf", sagte Heil. Nun gehe es darum, schneller zu werden und Hürden beiseite zu packen.