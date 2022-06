 Wirtschaft: 'Cable Car World' - Messe für urbane Seilbahnen in Essen eröffnet

'Cable Car World' - Messe für urbane Seilbahnen in Essen eröffnet

Sie gelten als umweltfreundlich, flexibel und günstig: Seilbahnen. Künftig könnten sie auch in deutschen Städten häufiger zu finden sein. In Essen eröffnete am Dienstag mit der "Cable Car World" eine Messe, die sich dem Thema Seilbahnen im urbanen Raum widmet.