 Wirtschaft: Caritas-Präsidentin: Häufung von Krisen führt zu mehr Lernproblemen

Die Vielzahl der jüngsten Krisen wird nach Einschätzung von Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa insbesondere Kindern schwer zu schaffen machen. "Die Inflation, die neuen Geldsorgen, kommen in einer Situation, wo zwei Jahre Corona-Krise Kinder und Jugendliche schon erheblich psychisch belastet haben", sagte Welskop-Deffaa den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). "Ich rechne damit, dass wir in einigen Jahren deutlich mehr Kinder mit Lernschwierigkeiten haben werden, weil Kinder, die jetzt in der Kita sind, so viel Durcheinander, so viel Belastung erlebt haben."

BERLIN Die Caritas-Präsidentin wies darauf hin, dass schon bei kleinen Kindern Ängste entstanden seien. "Jetzt kommen Bilder aus dem Krieg dazu und die Sorgen der Eltern vor dem Winter. Man versucht, die akuten Probleme mit Pflastern abzudecken, aber das hat alles langfristige Folgen." Auf die Frage, ob sie das Heranwachsen einer "Generation Krise" befürchte, sagte Welskop-Deffaa demnach: "Was die Kita-Kinder angeht, durchaus." Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen