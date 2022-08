 Wirtschaft: China warnt USA vor 'gefährlichem' Besuch Pelosis in Taiwan

China warnt USA vor 'gefährlichem' Besuch Pelosis in Taiwan

China hat die USA nach Angaben des chinesischen Außenministeriums auf verschiedenen Kanälen mehrfach vor einem "gefährlichen" Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan gewarnt. Außenamtssprecherin Hua Chunying sagte am Dienstag in Peking: "Wenn die USA weiter auf diesem falschen Weg vorangehen, werden wir energische und resolute Maßnahmen ergreifen, um unsere Souveränität und territoriale Integrität zu sichern."