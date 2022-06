 Wirtschaft: Coinbase kündigt mitten im Krypto-Crash massiven Job-Abbau an

Coinbase kündigt mitten im Krypto-Crash massiven Job-Abbau an

Die größte US-Krypto-Börse Coinbase will ihre Mitarbeiterzahl drastisch reduzieren. Es gehe darum, die Ausgaben zu senken, um im Fall eines längeren wirtschaftlichen Abschwungs zu bestehen, sagte Coinbase-Chef Brian Armstrong am Dienstag. Der Online-Handelsplatz für Digitalanlagen wie Bitcoin will rund 18 Prozent seiner Beschäftigten entlassen - rund 1100 Mitarbeiter.