 Wirtschaft: Dänemark will Temperatur in öffentlichen Gebäuden senken

Dänemark will Temperatur in öffentlichen Gebäuden senken

Energiesparen auch in Dänemark: Angesichts der hohen Energiepreise will die Regierung in Deutschlands nördlichstem Nachbarland die Temperaturen in öffentlichen Gebäuden auf 19 Grad Celsius herabsenken. Das sagte Klima- und Energieminister Dan Jørgensen am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen. Normalerweise liege die Temperatur bei 21 bis 23 Grad. Krankenhäuser, Pflegeheime und Kinderkrippen sollten davon ausgenommen werden. Außerdem solle unnötige Außenbeleuchtung abgeschaltet werden.