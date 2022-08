 Wirtschaft: DAX-FLASH: Leichte Verluste erwartet

Nach seinem starken Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag zunächst wieder etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Beginn 0,2 Prozent tiefer auf 13 656 Punkte. Wie bereits am vergangenen Donnerstag wurde der Dax tags zuvor an seiner 100-Tage-Durchschnittslinie ausgebremst. Sie gilt als ein Barometer für den mittelfristigen Trend.

FRANKFURT Die wichtigsten Indizes an der Wall Street sind ein Stück weiter und drehten am Abend an ihren langfristigen 200-Tage-Linien. "Die Kurserholung der US-Aktien pausiert", hieß es bei der Credit Suisse. Die Aufmerksamkeit gelte neben dem Wirtschaftsumfeld noch der Berichtssaison. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

