 Wirtschaft: DAX-FLASH: Leichte Verluste nach einer bislang guten Börsenwoche

Eine bislang erfreuliche Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt könnte am Freitag unspektakulär enden. Am Tag nach der ersten Zinserhöhung im Euroraum seit mehr als einem Jahrzehnt müssen sich die Marktakteure möglicherweise erst noch neu orientieren. Der Broker IG indizierte den Leitindex Dax am Morgen ein Drittelprozent niedriger bei etwa 13 200 Zählern. Auf Wochensicht zeichnet sich damit immerhin ein Gewinn von 2,6 Prozent ab.

FRANKFURT "Es mangelt weiterhin an überzeugten Käufern", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf den Dax. Kursgewinne im späten Handel an der Wall Street kann der deutsche Leitindex somit nicht fortsetzen. Dort war der Dow Jones Industrial auf den höchsten Stand seit sechs Wochen geklettert. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

