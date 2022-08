 Wirtschaft: DAX-FLASH: Robuster Start vor Powell-Rede - Gute US-Vorgaben

Der Dax dürfte am Freitag vor einer mit Spannung erwarteten Rede des US-Notenbankchefs nochmals etwas Boden gut machen. Mit Rückenwind guter Vorgaben taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,36 Prozent höher auf 13 321 Punkte. Er knüpft damit an die vergangenen beiden Handelstage an. Zeitweise war diese Woche allerdings auch die Marke von 13 000 Punkten in Gefahr geraten.

FRANKFURT Laut der ING Bank scheint es, als ob die Anleger international darauf setzen, dass Jerome Powell am Freitag "eine Rettungsleine auslegen" wird. Die US-Börsen hatten am Vorabend ihre Gewinne ausgeweitet und diese positive Tendenz setzte sich in der Nacht in Asien fort. Der Chef-Währungshüter der USA wird sich am Nachmittag europäischer Zeit im Rahmen des Notenbank-Symposiums in Jackson Hole äußern. Die Experten der Credit Suisse rechnen jedoch damit, dass die Aussagen im Hinblick auf den kurzfristigen geldpolitischen Kurs unverbindlich bleiben. Powell dürfte eine Notwendigkeit betonen, dass Wirtschaftsdaten eine Rolle spielen hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

