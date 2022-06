 Wirtschaft: DAX-FLASH: Rückschlag von der 200-Tage-Linie

Im Dax zeichnen sich am Dienstag leichte Verluste ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn rund 0,7 Prozent tiefer auf 14 555 Punkte. Tags zuvor war er im ruhigen Feiertagshandel mit zeitweise 14 709 Punkten fast an seine exponentielle 200-Tage-Linie herangelaufen, und hatte dabei das höchste Niveau seit Ende März erreicht. Die Durchschnittslinie gilt als Trendbarometer. Zuletzt darüber schließen konnte der Dax Mitte Februar.

FRANKFURT An der Wall Street schmolzen die Kursgewinne am Montag nach dem europäischen Handelsende zusammen, nachdem der Anstieg der Rendite der zehnjährigen US-Anleihen die zuvor gute Laune der Anleger wieder etwas gedämpft hatte. Eigentlich hatten sie angesichts gelockerter Covid-19-Beschränkungen in den Metropolen Shanghai und Peking Grund zur Freude gehabt.