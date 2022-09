 Wirtschaft: Deal geplatzt: Porsche steigt nicht mit Red Bull in Formel 1 ein

Deal geplatzt: Porsche steigt nicht mit Red Bull in Formel 1 ein

Die Verhandlungen zwischen der Volkswagen -Tochter Porsche und Red Bull sind gescheitert. Einen Einstieg des deutschen Sportwagenherstellers in die Formel 1 zumindest mit dem derzeitigen Branchenführer zur Saison 2026 wird es nicht geben. "Beide Unternehmen sind gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Gespräche nicht weiter geführt werden", hieß es in einer Mitteilung am Freitag. "Prämisse war immer eine Partnerschaft auf Augenhöhe, die neben einer Motoren-Partnerschaft auch das Team umfasst. Dies konnte nicht realisiert werden."