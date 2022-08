 Wirtschaft: Delivery Hero sieht operatives Ergebnisziel in Reichweite - Bestellvolumen lahmt

Delivery Hero sieht operatives Ergebnisziel in Reichweite - Bestellvolumen lahmt

Der Essenslieferdienst Delivery Hero sieht sich bei einem Profitabilitätsziel auf Kurs. Im dritten Quartal dürfte das Geschäft rund um die Vermittlung und Auslieferung von Essensbestellungen inklusive des vielfach kritisierten Zukaufes von Glovo die bereinigte operative Gewinnschwelle (Ebitda) erreichen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Wie bereits seit Juli bekannt, hatte das Segment im Mai und Juni die Schwelle erreicht habe - allerdings wurde Glovo dabei nicht genannt. Allerdings rechnet der Delivery Hero mit einer Konsumflaute in den kommenden Monaten.