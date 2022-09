 Wirtschaft: Designierte britische Premierministerin kündigt Maßnahmen in Energiekrise an

Designierte britische Premierministerin kündigt Maßnahmen in Energiekrise an

Die designierte britische Premierministerin Liz Truss hat schnelle Maßnahmen zur Abfederung der hohen Energiekosten angekündigt, die auf die Bürger zukommen. "Ich werde in der Energiekrise liefern, indem ich die Energierechnungen der Menschen angehe, aber mich auch den langfristigen Problemen mit der Energieversorgung annehme", sagte Truss am Montag bei ihrer ersten Rede nach der Kür zur Parteivorsitzenden der britischen Konservativen in London.