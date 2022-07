 Wirtschaft: Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste - Britische Anleihen geben nach

Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Bis zum Mittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,43 Prozent auf 150,59 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 1,28 Prozent. Von dem Mitte-Juni markierten Achtjahreshoch bei 1,92 Prozent ist sie aber noch weit entfernt. In allen Ländern der Eurozone stiegen die Renditen.

FRANKFURT Zuletzt hatten die deutschen Anleihen wegen Rezessionsängsten deutlich zugelegt. Am Donnerstag gerieten sie dann, auch wegen der freundlicheren Stimmung an den Aktienmärkten, unter Druck. Die deutsche Industrie hat unterdessen ihre Produktion im Mai leicht ausgeweitet. "Die Industrieproduktion kann sich bislang im zweiten Quartal gut über Wasser halten", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Dies gebe Hoffnung für das gesamtwirtschaftliche Wachstum im zweiten Quartal. Risiken blieben allerdings die schwierige Materialversorgung und die bereits gedrosselte Gasversorgung aus Russland.

Tatsächlich stellt derzeit ein Ende der Gaslieferungen aus Russland wohl die größte Gefahr für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Europa dar. "Sollte es im schlimmsten Falle zu einer Gasrationierung kommen, befänden sich Teile der Industrie im Lockdown", schreibt Gitzel. Eine schwere Rezession in der Eurozone könnte auch dazu führen, dass die Zinserhöhungserwartungen mit Blick auf die EZB gedämpft würden. Dies würde die Anleihekurse tendenziell stützen.

Am Nachmittag könnten die in den USA anstehenden wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Hinweise auf die Lage der US-Wirtschaft liefern. Zuletzt hatten Konjunkturdaten zwar eine Abkühlung der Konjunktur signalisiert, aber keine Rezession. Einige Experten befürchteten zuletzt, dass die deutlichen US-Leitzinsanhebungen, die Wirtschaft in eine Rezession treiben könnten.

Gefallen sind auch die Anleihekurse in Großbritannien. Der britische Premierminister Boris Johnson will Medienberichten zufolge seinen Rücktritt verkünden. Wie der Regierungssitz 10 Downing Street erklärte, wollte sich der skandalumwitterte Premier noch am Donnerstag an die Nation wenden. Gleichzeitig legte das britische Pfund zu.