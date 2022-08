 Wirtschaft: Deutsche Anleihen drehen in die Gewinnzone

Deutsche Anleihen drehen in die Gewinnzone

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nach einem verhaltenen Handelsstart in den Gewinnbereich gedreht. Am Mittag legte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,20 Prozent auf 156,01 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,95 Prozent.