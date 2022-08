 Wirtschaft: Deutsche Anleihen geben leicht nach - Gewinne in Italien

Deutsche Anleihen geben leicht nach - Gewinne in Italien

Deutsche Bundesanleihen haben sind am Montag bis zum Mittag unter dem Strich nur wenig bewegt. Zuletzt fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,08 Prozent auf 157,45 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 0,84 Prozent. Sie bewegt sich damit in der Nähe ihres tiefsten Stands seit April. Deutliche Kursgewinne gab es in Italien.