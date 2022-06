 Wirtschaft: Deutsche Anleihen legen weiter zu

Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt und konnten damit an die Kursgewinne vom Vortag anknüpfen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,51 Prozent auf 147,57 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 1,43 Prozent.

FRANKFURT Eine weiter trübe Stimmung an den Finanzmärkten sorge für Auftrieb bei den Festverzinslichen, hieß es von Marktbeobachtern. Am Morgen setzten sich die deutlichen Kursverluste am Frankfurter Aktienmarkt fort. Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Commerzbank scheinen die Rezessionssorgen die Oberhand zu gewinnen. "Die Dynamik der Aktienmärkte bestätigt die Befürchtungen, dass die Straffung der Zentralbanken und die Energiepreisinflation das Wachstum letztendlich belasten werden", hieß es in einem Marktkommentar. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

