 Wirtschaft: Deutsche Anleihen: Leichte Gewinne am Morgen

Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,06 Prozent auf 150,32 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 1,22 Prozent. Am Donnerstag war sie mit 1,24 Prozent auf den höchsten Stand seit etwa acht Jahren gestiegen.

FRANKFURT Am Freitag richten sich die Blicke der Marktteilnehmer auf den US-Arbeitsmarkt. Die Regierung gibt am Nachmittag ihre monatlichen Jobzahlen bekannt. An den Finanzmärkten hat die Bedeutung der Daten etwas abgenommen, da die Beschäftigung hoch ist und sich die US-Zentralbank daher auf den Kampf gegen die hohe Inflation konzentrieren kann. Große Relevanz hat allerdings die ebenfalls im Arbeitsmarktbericht auftauchende Lohnentwicklung, da sie auf die Inflation einwirkt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

