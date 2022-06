 Wirtschaft: Deutsche Anleihen: Stabilisierung nach Kursrutsch am Vortag

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch geringfügig zugelegt. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,03 Prozent auf 151,69 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 1,13 Prozent.

FRANKFURT Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach den deutlichen Kursverlusten am Dienstag. Der Anleihemarkt leidet aktuell darunter, dass der Inflationsdruck in der Eurozone die Erwartungen an künftige Leitzinserhöhungen der Europäische Zentralbank antreibt. Am Mittwoch richtet sich die Aufmerksamkeit auf Stimmungsdaten aus der Industrie. Besonderes Augenmerk liegt dabei laut Analyst Christian Reicherter von der DZ Bank auf den Umfragen aus Spanien, Italien und den Niederlanden, denn bei diesen handelt es sich um die erste Veröffentlichung für den Monat Mai. Angesichts der hohen Energiepreise und den nach wie vor angespannten Lieferketten dürfte sich die Stimmungslage unter den Einkaufsmanagern weiter eingetrübt haben.