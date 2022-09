 Wirtschaft: Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen

Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,19 Prozent auf 144,32 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundeswertpapiere fiel im Gegenzug auf 1,65 Prozent. Sie bewegt sich damit etwas unter ihrem Höchststand seit knapp drei Monaten von 1,79 Prozent.

FRANKFURT Am Dienstag richten sich die Blicke der Marktteilnehmer vor allem auf Inflationsdaten aus den USA. Es wird mit einem abermaligen Rückgang der sehr hohen Inflationsrate gerechnet. Dies würde zumindest etwas Druck von der US-Zentralbank nehmen, die sich mit starken Zinsanhebungen gegen die ausufernde Teuerung stemmt. Bisher wird für die nächste Zinssitzung in gut einer Woche ein weiterer kräftiger Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten erwartet.

