 Wirtschaft: Deutsche Anleihen stoppen vorerst Kursverluste

Am Markt für deutsche Staatsanleihen haben sich am Dienstag die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fortgesetzt. Am Morgen zeigte sich eine leichte Gegenbewegung. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,05 Prozent auf 151,32 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 1,30 Prozent.

FRANKFURT Zuletzt hatte ein starker Anstieg der Gaspreise in Europa die Erwartung einer weiter hohen Inflation verstärkt, was die Spekulation auf eine deutliche Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) anfeuerte. Die stark steigenden Energiepreise seien zu Beginn der Woche "der Haupttreiber des Abverkaufs" am Markt für Bundesanleihen gewesen, heißt es in einer Einschätzung von Anleihe-Experten der Commerzbank. Während der Abverkauf die Kurse fallen ließ, ging es mit den Renditen der Bundesanleihen im Gegenzug deutlich nach oben.

Am Dienstag ist der Preis für Erdgas in Europa aber vorerst nicht weiter gestiegen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern dürfte sich daher das Interesse der Anleger am deutschen Rentenmarkt im Tagesverlauf wieder stärker auf Konjunkturdaten aus der Eurozone richten. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager im August, die am Vormittag erwartet werden. Unter anderem wegen der drohenden Energiekrise in Europa wird mit einer Stimmungseintrübung gerechnet.