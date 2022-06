 Wirtschaft: Deutsche Anleihen verlieren weiter an Boden

Deutsche Anleihen verlieren weiter an Boden

Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag im frühen Handel vor der mit Spannung erwarteten EZB-Sitzung weiter nachgegeben. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel in der Nacht bis auf 148,52 Punkte und damit den tiefsten Stand seit 2015. Zuletzt konnte sich der Kurs wieder etwa erholen und lag zuletzt bei 148,95 Punkten. Der Kurs des Terminkontrakts ist unter anderem wegen der erwarteten Zinswende in Europa seit Tagen und Wochen unter Druck.