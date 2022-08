 Wirtschaft: Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung am Morgen

Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung am Morgen

Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit wenig Kursbewegung in den Handel gegangen. Am Morgen lag der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stabil auf 158,16 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 0,79 Prozent.