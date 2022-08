 Wirtschaft: Deutsche Bahn: Wlan-Störung wieder behoben

Nach Angaben der Deutschen Bahn sollte das Wlan in ihren Fernverkehrszügen wieder funktionieren. Eine Störung, die am Samstag bekanntgeworden war, sei inzwischen behoben worden, sagte eine Sprecherin am Sonntagmorgen. Ursache sei ein Stromausfall bei einem externen Dienstleister gewesen. Das Wlan-Angebot war deswegen vorübergehend nur eingeschränkt verfügbar.