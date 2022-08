 Wirtschaft: Deutsche Industrie erhält erneut weniger Aufträge

Die deutsche Industrie hat im Juni erneut weniger Aufträge erhalten. Gegenüber dem Vormonat seien die Bestellungen um 0,4 Prozent zurückgegangen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Es ist bereits der fünfte Rückgang in Folge. Analysten hatten allerdings im Schnitt mit einem noch deutlicheren Rückgang gerechnet. Angesichts der erhöhten Unsicherheit durch den Ukraine-Krieg und einer drohenden Gasknappheit entwickle sich die Nachfrage weiterhin schwach, kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium.