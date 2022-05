 Wirtschaft: Deutschland: Corona-Prämien treiben Tarifverdienste an

Deutschland: Corona-Prämien treiben Tarifverdienste an

Tarifbeschäftigte haben im ersten Quartal in Deutschland durchschnittlich 4,0 Prozent mehr Geld bekommen als ein Jahr zuvor. Eine derart hohe Steigerung hatte es zuletzt im dritten Quartal 2019 gegeben, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Dennoch konnte die Steigerung der Verbraucherpreise nicht ausgeglichen werden, weil diese im gleichen Zeitraum um 5,5 Prozent kletterten.