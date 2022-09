 Wirtschaft: Deutschland: Einzelhandel steigert Umsätze spürbar

Die Einzelhändler in Deutschland haben die Umsätze im Juli deutlich steigern können. Gegenüber dem Vormonat lagen die Erlöse preisbereinigt (real) 1,9 Prozent höher, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Zum Vorjahresmonat fielen die realen Umsätze dagegen um 2,6 Prozent. Nominal, also inklusive Preissteigerung, ergibt sich auf Monatssicht ein Zuwachs um 2,4 Prozent, auf Jahressicht sogar um 6,1 Prozent. Die Differenz zwischen den nominalen und realen Ergebnissen spiegele die hohen Preissteigerungen im Einzelhandel wider, erklärten die Statistiker.