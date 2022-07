 Wirtschaft: Devisen: Euro bei knapp 1,02 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag knapp unter der Marke von 1,02 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0185 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0199 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Der Euro konnte am Donnerstag nur kurzzeitig von der ersten Zinsanhebung im Euroraum seit elf Jahren profitieren, obwohl diese stärker ausfiel als erwartet. Gedämpft wird die Stimmung in der Eurozone zum einen durch die Frage, ob die wiederaufgenommenen Erdgaslieferungen durch Russland dauerhaft erfolgen. Zum anderen belastet die ungewisse politische Zukunft Italiens, wo Ende September vorgezogene Neuwahlen stattfinden sollen. An Konjunkturdaten stehen vor dem Wochenende unter anderem die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global auf dem Programm. Zuletzt hatten die Unternehmensumfrage wegen des Ukraine-Kriegs eine deutliche wirtschaftliche Eintrübung signalisiert. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

