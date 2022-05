 Wirtschaft: Devisen: Euro gibt zum US-Dollar wieder etwas nach

Der Euro hat nach seiner jüngsten Rally am Dienstag etwas schwächer tendiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0751 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0764 (Freitag: 1,0722) Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Der Euro hatte zuletzt von den Erwartungen an künftige Leitzinserhöhungen der EZB profitiert. Vor diesem Hintergrund dürften Anleger gespannt auf neue Preisdaten aus Frankreich, Italien und dem Euroraum blicken. Erwartet wird ein Anstieg der Inflationsdynamik. In Deutschland hatte die Inflation zu Wochenbeginn den höchsten Stand seit fast 50 Jahren erreicht. Als leichte Belastung für den Euro werteten Marktteilnehmer jüngste Aussagen des Fed-Gouverneurs Christopher Waller, die auf eine eher striktere Geldpolitik in den USA hindeuteten. Waller sprach sich für weitere größere Leitzinsanhebungen aus. "Ich unterstütze eine Straffung der Politik um weitere 0,50 Prozentpunkte auf mehreren Sitzungen", sagte er. Die US-Notenbank Fed solle Zinsschritte in diesem Tempo fortsetzen, bis sich die Inflation wieder dem Zielwert von zwei Prozent annähere. Waller sitzt im Führungsgremium der Fed und entscheidet über die Geldpolitik mit.

