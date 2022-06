 Wirtschaft: Devisen: Eurokurs leicht gestiegen

Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0566 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0524 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Am Vormittag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag könnten Wirtschaftsdaten aus den USA für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem Kennzahlen zum Auftragseingang. Zuletzt haben sich die wirtschaftlichen Perspektiven eingetrübt, nachdem klar wurde, dass die US-Notenbank mit starken Zinserhöhungen konsequent gegen die hohe Inflation vorgehen wird. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

