 Wirtschaft: DGB erwägt Demonstrationen - will aber Populismus vermeiden

DGB erwägt Demonstrationen - will aber Populismus vermeiden

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) erwägt, zur Durchsetzung eigener Forderungen angesichts der Inflation auch verstärkt auf Demonstrationen zu setzen. "Wir werden uns im DGB genau Gedanken darüber machen, wie wir unserer Stimme noch mehr Gewicht verleihen - in den Betrieben oder auf Demonstrationen", sagte DGB-Chefin Yasmin Fahimi dem Magazin "Der Spiegel". Ob man letztlich auf die Straße gehe, hänge von der Politik ab. "Meine Botschaft an die Bundesregierung ist: Wir werden nicht einfach die Hände in den Schoß legen", sagte Fahimi. "Wir werden auch nicht wochenlang auf eine Einladung zu Gesprächen warten. Das muss jetzt schnell gehen. Wir werden sonst lauter."