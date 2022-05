 Wirtschaft: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Chinas Geldpolitik hellt Laune auf

FRANKFURT (dpa-AFX)

FRANKFURT ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN ------------------------------------------------------------------------------- DEUTSCHLAND: - ERHOLUNGSVERSUCH - Die Schwankungen an den Aktienmärkten setzen sich am Freitag mit nun wieder positiver Tendenz wohl fort. Nach zwei Verlusttagen könnte der Dax über die Marke von 14 000 Punkten zurückkehren, die jüngst wieder stärker im Fokus stand. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,91 Prozent im Plus auf 14 009 Punkte. Seine Wochenbilanz könnte er damit wieder merklich aufbessern, es würden nur noch wenige Punkte für ein ausgeglichenes Wochenfazit fehlen. Etwas Rückenwind bekommt der Dax am Freitag von steigenden Kursen in Asien, der auch die US-Futures bereits anziehen lässt. Unterstützung lieferte eine überraschend deutliche Senkung eines Referenzzinssatzes für langfristige Kredite durch chinesische Banken. Im Verlauf könnte der Dax dann noch vom kleinen Verfall an den Terminbörsen bewegt werden. USA: - VERLUSTE - Nach dem Ausverkauf am New Yorker Aktienmarkt zur Wochenmitte haben sich die Indizes am Donnerstag mit einer Stabilisierung schwer getan. Letztlich hielt der Druck auf die Kurse an. Die Sorgen, dass die starken Preissteigerungen und steigende Zinsen Unternehmen wie Verbraucher immer mehr belasten, scheinen sich am Markt durchzusetzen. Konjunkturdaten vom Donnerstag passten in dieses Bild. Das Geschäftsklima in der Region Philadelphia etwa trübte sich im Mai überraschend deutlich ein. Zudem gingen die Hausverkäufe im April stärker zurück als erwartet. Bereits im frühen Handel fiel der Dow Jones Industrial auf den tiefsten Stand seit März 2021. Am Ende des Tages verlor der Leitindex noch 0,75 Prozent auf 31 253,13 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,58 Prozent auf 3900,79 Punkte. ASIEN: - GEWINNE - Der Versuch der chinesischen Zentralbank, die Konjunktur mit einem niedrigeren Referenzzinssatz für längerfristige Immobiliendarlehen anzukurbeln, hat den Börsen Asiens am Freitag Rückwind verliehen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland stieg um 1,7 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann der Leitindex Hang Seng zuletzt 2,2 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor Handelsende um 1,2 Prozent. ^ DAX 13882,30 -0,90% XDAX 13897,88 +0,25% EuroSTOXX 50 3640,55 -1,36% Stoxx50 3539,69 -1,68% DJIA 31253,13 -0,75% S&P 500 3900,79 -0,58% NASDAQ 100 11875,62 -0,44% ° ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ------------------------------------------------------------------------------- RENTEN: ^ Bund-Future 153,76 +0,14% ° DEVISEN: ^ Euro/USD 1,0573 -0,11% USD/Yen 127,74 -0,05% Euro/Yen 135,06 -0,18% ° ROHÖL: ^ Brent 111,41 -0,63 USD WTI 110,85 -1,36 USD °