 Wirtschaft: Energieautarkie als Ziel: Neue Ölraffinerie in Mexiko eingeweiht

Energieautarkie als Ziel: Neue Ölraffinerie in Mexiko eingeweiht

Auf dem Weg zu mehr Eigenständigkeit bei der Energieversorgung hat der mexikanische Ölkonzern Pemex eine neue Raffinerie eröffnet. Mit dem Großprojekt nahe der Hafenstadt Dos Bocas am Golf von Mexiko will Präsident Andrés Manuel López Obrador dem Ziel der Energieautarkie näher kommen. "Das ist ein wahr gewordener Traum", sagte der Linksnationalist am Freitag bei der Besichtigung der Anlage.