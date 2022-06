 Wirtschaft: Entsetzen in Niederlanden nach Eskalation von Bauernprotesten

Entsetzen in Niederlanden nach Eskalation von Bauernprotesten

Mit Entsetzen haben niederländische Politiker auf gewalttätige Bauernproteste reagiert. Er habe mit Abscheu die entsetzlichen Bilder gesehen, sagte Ministerpräsident Mark Rutte am Rande des Nato-Gipfels am Mittwoch in Madrid. "Dieses Verhalten sprengt alle Grenzen."