 Wirtschaft: Entwicklungsbank: Pandemie wirft Kampf gegen Armut in Asien zurück

Entwicklungsbank: Pandemie wirft Kampf gegen Armut in Asien zurück

Die Corona-Pandemie hat den Kampf gegen Armut in der Asien-Pazifik-Region um mindestens zwei Jahre zurückgeworfen. Zu diesem Ergebnis kommt die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) in ihrem jährlichen Kennzahlenbericht, den die Bank am Mittwoch vorlegte.