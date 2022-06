 Wirtschaft: Erdogan weiter für Zinssenkungen in der Türkei

Erdogan weiter für Zinssenkungen in der Türkei

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat sich trotz einer galoppierenden Inflation weiter für Zinssenkungen in der Türkei stark gemacht. "Diese Regierung wird die Zinssätze nicht erhöhen. Wir werden Sie weiter senken", sagte Erdogan am Montag in Ankara nach der wöchentliche Kabinettssitzung. Der türkische Staatschef liefert damit einmal mehr eine klare Ansage für Zinssenkungen und spricht sich damit weiter gegen die allgemeine Lehrmeinung aus, wonach eine hohe Inflation mit Zinserhöhungen bekämpft werden muss.