 Wirtschaft: Esken fordert Wiedereinführung der Vermögensteuer

SPD-Chefin Saskia Esken hat angesichts hoher staatlicher Ausgaben eine Wiedereinführung der Vermögensteuer gefordert. Die sehr hohen Einkommen und Vermögen müssten einen höheren Beitrag zum Gemeinwesen leisten, sagte Esken dem Nachrichtenportal watson in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Eine Vermögensteuer und höhere Steuer auf sehr hohe Einkommen wären in der aktuellen Situation notwendig, um die Aufgaben des Staates zu erfüllen. Auch wenn dies nicht im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP stehe, müsse darüber gesprochen werden. Dort stünden auch andere Dinge nicht, "die sich ergeben, weil eben eine Notwendigkeit da ist".