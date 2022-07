 Wirtschaft: EuGH-Streit um Super-League-Gründung geht in entscheidende Phase

EuGH-Streit um Super-League-Gründung geht in entscheidende Phase

Vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) hat die entscheidende Phase im Streit um die Gründung einer europäischen Fußball Super League begonnen. Am Montagnachmittag startete die mündliche Verhandlung in Luxemburg, wie das Gericht bestätigte. Die European Super League Company hatte Klage gegen die Europäische Fußball-Union UEFA und den Weltverband FIFA bei einem Gericht in Madrid eingereicht.