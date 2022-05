 Wirtschaft: Eurowings will Easyjet-Crews in Berlin einstellen

Eurowings will Easyjet-Crews in Berlin einstellen

Nach dem Teilrückzug der Fluggesellschaft Easyjet aus Berlin will die Lufthansa-Tochter Eurowings die freigestellten Crews anwerben. Jeder erhalte ein attraktives Jobangebot, erklärte Eurowings-Chef Jens Bischof am Mittwoch in einer Online-Konferenz.