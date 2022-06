 Wirtschaft: Eurozone: Industriestimmung fällt auf tiefsten Stand seit eineinhalb Jahren

Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Mai weiter eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 54,6 Zähler, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Es ist der tiefste Stand seit eineinhalb Jahren. Das Resultat fiel allerdings etwas höher aus als die Erstschätzung.

LONDON Die Industrieunternehmen hätten mit Lieferengpässen, hohem Inflationsdruck, nachlassender Nachfrage und der Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten zu kämpfen, kommentierte Chris Williamson, Chefökonom von S&P Global. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

