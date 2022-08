 Wirtschaft: Ex-Kandidat Javid unterstützt Truss als Nachfolgerin von Johnson

Im Kampf um die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson hat Favoritin Liz Truss erneut prominente Unterstützung erhalten. Ex-Gesundheitsminister Sajid Javid, der selbst zunächst für das Amt kandidiert hatte, sprach sich am Mittwochabend in der Zeitung "Times" für die Außenministerin aus. Truss sei am besten geeignet, den "Herausforderungen unserer Zeit" zu begegenen, so Javid.

LONDON/CARDIFF Damit haben sich nun fünf einstige Premier-Bewerber für Truss ausgesprochen, darunter die drittplatzierte Penny Mordaunt. Der Schritt gilt auch deshalb als schwerer Schlag für Truss' Kontrahenten Rishi Sunak, weil bisher angenommen worden war, dass der Ex-Finanzminister und Javid politisch ein enges Verhältnis haben. Doch Javid kritisierte nun Sunaks Vorhaben einer langsamen Steuersenkung. Großbritannien riskiere damit, in eine "Wirtschaft mit hohen Steuern und niedrigem Wachstum zu schlafwandeln". Dies führe zu einem Verlust an "globalem Einfluss und Macht". Vielmehr sei es wie von Truss angekündigt richtig, die Steuern sofort deutlich zu senken - das kurbele die Wirtschaft an. Am Abend stellten sich Truss und Sunak auf einer Wahlkampfveranstaltung in der walisischen Hauptstadt Cardiff erneut den Fragen der Parteibasis. In jüngsten Umfragen unter Tory-Mitgliedern lag die Außenministerin deutlich in Führung. Allerdings weisen Experten darauf hin, dass Stimmungserhebungen schwierig seien - auch weil die Partei keine Daten zur Verfügung stellt. Ein Ergebnis soll am 5. September bekannt gegeben werden. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen