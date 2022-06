 Wirtschaft: 'FAZ': Personalvorständin der Erste Group könnte zur Commerzbank wechseln

Die Commerzbank macht einem Pressebericht zufolge Fortschritte bei der Suche nach einer Nachfolgerin für die zum Jahresende ausscheidende Personalchefin Sabine Schmittroth. Der Aufsichtsratsvorsitzende Helmut Gottschalk favorisiert Sabine Mlnarsky, derzeit Personalmanagerin bei der österreichischen Erste Group Bank , wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" in ihrer Dienstagsausgabe schreibt. Allerdings hätten die Arbeitnehmervertreter des Kontrollgremiums ein ausführliches Vorstellungsgespräch durchgesetzt, das am Montagnachmittag in Frankfurt stattgefunden habe. Dabei wollten sie auch die anderen beiden Frauen kennenlernen, die von dem Personalsuch-Dienstleister in den engeren Kandidatenkreis aufgenommen, aber von Gottschalk offenbar schon ausgeschlossen worden waren, wie es weiter hieß. Wie sich die Arbeitnehmervertreter auf der nächsten Aufsichtsratssitzung Anfang Juli positionieren wollten, sei am Montagabend noch unklar gewesen.