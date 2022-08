 Wirtschaft: FDP-Generalsekretär: Grüne und SPD blenden soziale Balance aus

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat die Koalitionspartner SPD und Grüne davor gewarnt, Belastungen der Mittelschicht in Deutschland zu erhöhen. "Dass Grüne und SPD die Sorgen der arbeitenden Mittelschicht, die Steuern zahlt, ausblenden, ist für die soziale Balance des Landes nicht gut", sagte Djir-Sarai in der Debatte um Entlastungen am Dienstag in Berlin der Deutschen Presse-Agentur.

Entlastung auf der einen und Abwendung von Steuererhöhung auf der anderen Seite gehörten für die FDP zusammen. Er sagte: "Niemand wird in Not allein gelassen. Die FDP wird weiter darauf drängen, dass den besonders betroffenen Haushalten geholfen wird. Das gilt auch für Rentnerinnen und Rentner." Djir-Sarai sagte, es sei das Konzept des sozialdemokratischen Arbeitsministers Hubertus Heil gewesen, allein den Beschäftigten eine Energiepreispauschale zu zahlen. Dies sei keine Initiative der FDP und ihres Finanzministers Christian Lindner gewesen. Djir-Sarai: "Den Rentnerinnen und Rentnern hilft die Abschaffung der EEG-Umlage auf die Stromrechnung sowie die gesenkte Mehrwertsteuer auf Gas. Wer eine kleine Rente erhält und Grundsicherung oder Wohngeld bezieht, bekam bereits Unterstützungszahlungen."

