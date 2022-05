 Wirtschaft: FDP-Generalsekretär: Tankrabatt muss 'in voller Höhe' ankommen

FDP-Generalsekretär: Tankrabatt muss 'in voller Höhe' ankommen

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai erwartet eine konsequente Kontrolle des von kommender Woche an beschlossenen sogenannten Tankrabatts. Damit die Entlastung ihre Wirkung voll entfalten könne, muss die Preissenkung in voller Höhe bei den Bürgern ankommen, sagte Djir-Sarai der Deutschen Presse-Agentur. "Dazu muss das Bundeswirtschaftsministerium nun seine Schuldigkeit tun und über die Markttransparenzstelle beim Kartellamt sicherstellen, dass die Steuersenkung bis zum Endverbraucher weitergegeben wird und nicht versandet", forderte er. Er sei sich sicher, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) um diese Notwendigkeit wisse und daran arbeite, "dass das auch so kommt".