 Wirtschaft: FDP-Politiker Kubicki duscht 'überwiegend kalt'

In der Kontroverse über die Bedeutung des Duschens beim Energiesparen hat Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki seine Kritik an Wirtschaftsminister Robert Habeck erneuert und zugleich einen eigenen Tipp parat. Den Hinweis des Grünen-Politikers, dass er seit Beginn des Ukraine-Krieges deutlich kürzer dusche, hatte der FDP-Politiker bereits mit der Bemerkung gekontert, er dusche solange, bis er fertig sei. Habecks Duschtipps nannte Kubicki im "Welt"-Fernsehen am Montag nun "politische Folklore". Er trage nicht zur Bekämpfung des Problems bei.

BERLIN Zudem hatte Kubicki noch einen eigenen Duschtipp auf Lager, der Energie spart. "Ich dusche überwiegend kalt. Insofern kann ich das vielen Menschen empfehlen. Man ist auch frisch morgens, wenn man kalt duscht."

